Балога приветствует открытую дискуссию, но сначала надо было посоветоваться

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о невозможности избрания городского председателя Киева в два тура неизменна.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.БАЛОГА расценивает предложения отдельных правительственных чиновников и представителей парламентской коалиции относительно проведения выборов мэра Киева в два тура как признак открытой дискуссии внутри демократического лагеря, но с нарушенной логической последовательностью.

По его словам, публичному объявлению такой позиции должны были бы предшествовать внутренние консультации между политическими силами, которые образуют большинство в Верховной Раде, и согласование этой инициативы с главой государства. Этого не было сделано, поэтому общественность оказалась дезориентированной и не понимает, почему идея о двух турах голосования не имеет поддержки ни Президента, ни всех депутатов из коалиции, отметил В.БАЛОГА.

По его словам, «произошел распространенный случай: собственное желаемое отдельные деятели выдали за общее действительное, без выработки единого решения. Обращение вице-премьера Ивана ВАСЮНИКА к Раде, педалирование двухтуровых выборов народным депутатом Николаем КАТЕРИНЧУКОМ, очевидно, объясняются персональными причинами. Они имеют полное право на собственное мнение и собственное представление”.

Однако, как сказал В.БАЛОГА, если эти политики считают, что принадлежат к лагерю демократов под руководством Президента, то из соображений этики и корректности они не должны были бы объявлять о таких инициативах, если под ними нет общего знаменателя с главой государства. “В противном случае возникает предположение, что они становятся на путь, отличный от президентского курса», - отметил руководитель Секретариата.

«Главу государства можно и нужно убеждать, но не стоит категорически ставить перед фактом, без анализа и обсуждения проблемы. Такой подход непродуктивен и поэтому неприемлем для Президента», - подчеркнул В.БАЛОГА.