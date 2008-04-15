Турчинов считает указ Ющенко ”демонстративным превышением полномочий”

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает Указ Президента об остановке приватизации Одесского припортового завода “демонстративным превышением полномочий”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

“К большому сожалению, в последнее время подписан ряд указов, которые полностью блокируют честную и прозрачную приватизацию в Украине. Считаю, что это, во-первых, демонстративное превышение полномочий, во-вторых, сознательная и агрессивная политика, направленная на разрушение бюджета Украины текущего года, на экономическую дестабилизацию и на сохранение коррупционных схем в приватизации и действиях Фонда государственного имущества”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 359/2008 остановил распоряжение Кабинета министров от 11 февраля 2008 года №261-Р об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».