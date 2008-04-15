Президент назначил министра теневого правительства заместителем Богатыревой
16:08, 15 апреля 2008Политика
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Текст указа - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ (№ 355/2008), которым назначил Константина ГРИЩЕНКО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст Указа размещен на официальном сайте Президента.
Другим указом (№ 354/2008) В.ЮЩЕНКО увеличил количество первых заместителей секретаря СНБО с одного до двух. Этим же указом количество заместителей секретаря СНБО увеличено с пяти до семи.
Справка УНИАН. Бывший министр иностранных дел Украины времен правительства Виктора ЯНУКОВИЧА К.ГРИЩЕНКО до последнего времени занимал должность министра иностранных дел в оппозиционном правительстве В.ЯНУКОВИЧА.
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