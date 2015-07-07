Болгария выступает за скорейшую отмену виз для украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев на совместной с президентом Украины Петром Порошенко встрече с представителями СМИ сегодня в Киеве.

"Мы категорически настаиваем европейскую перспективу Украины. Мы хотим, чтобы визы были отменены как можно скорее, даже завтра", - подчеркнул он.

Читайте такжеВ Украину с первым визитом за последние 12 лет прибыл президент Болгарии (фото)"Болгария – двигатель, и Болгария верит в интеграцию, а не изоляцию той или иной нации. Болгария была среди первых государств-членов ЕС, которая поддержала европейскую перспективу Украины и подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС и среди первых ее ратифицировала", – добавил Плевнелиев.