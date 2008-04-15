Блок Литвина презентует свою команду на внеочередные выборы в Киеве

Сегодня председатель одноименного блока Владимир ЛИТВИН и кандидат на должность столичного городского председателя Виктор ПИЛИПИШИН планируют презентовать свою команду на внеочередные выборы в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПИЛИПИШИНА, представители средств массовой информации смогут получить информацию о первой пятерке Блока Литвина на выборах в Киевсовет в 16.00 под стенами горгосадминистрации. Предусматривается, что В.ЛИТВИН расскажет о своем видении выборов в Киеве и перспективы Блока Литвина в этом состязании.

Как сообщал УНИАН, Блок Литвина на межпартийной конференции, 11 апреля, выдвинул кандидатом на должность Киевского городского председателя В.ПИЛИПИШИНА, который возглавляет городскую организацию Народной партии и является председателем Шевченковского района. В первую пятерку кандидатов в депутаты на выборы Киевского городского совета вошли: В.ПИЛИПИШИН, Михаил ГОЛИЦА, Игорь ШОВКУН, Валерий ПОНОМАРЕНКО и Андрей СИДОРОВ.