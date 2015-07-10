Гройсман обещает не закрывать сессию Рады 17 июля
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отмечает, что 17 июля не будет закрывать сессию парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
Гройсман подчеркнул, что сессия не будет закрыта, а после 17 июля пройдут внеочередные заседания Верховной Рады Украины.
“Сколько будет этих заседаний, зависит от инициатив народных депутатов Украины”, - добавил спикер.
Читайте такжеГройсман: внеочередное заседание Рады отменили из-за несогласованности позиций относительно ключевых законовОн добавил, что заседания будут проходить тогда, когда будут определены вопросы для рассмотрения и будет нужна поддержка по решению этих вопросов.
Как сообщалось, согласно календарному плану работы ВР, 17 июля должна была быть закрыта текущая сессия парламента, а следующая должна была начаться, согласно Конституции, в первый вторник сентября.