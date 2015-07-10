Гройсман обещает не закрывать сессию Рады 17 июля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Гройсман подчеркнул, что сессия не будет закрыта, а после 17 июля пройдут внеочередные заседания Верховной Рады Украины.

“Сколько будет этих заседаний, зависит от инициатив народных депутатов Украины”, - добавил спикер.

Читайте такжеГройсман: внеочередное заседание Рады отменили из-за несогласованности позиций относительно ключевых законовОн добавил, что заседания будут проходить тогда, когда будут определены вопросы для рассмотрения и будет нужна поддержка по решению этих вопросов.

Как сообщалось, согласно календарному плану работы ВР, 17 июля должна была быть закрыта текущая сессия парламента, а следующая должна была начаться, согласно Конституции, в первый вторник сентября.