Геращенко рассказал, что у каждого патрульного будет видеокамера: соврать об оскорблениях не выйдет

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко в эфире "5 канала". По его словам, также теперь можно свободно снимать на фото и видео действия полицейских.

Новые патрульные являются сотрудниками милиции и имеют все права, предусмотренные действующим законом о милиции. А следовательно они могут останавливать и проверять документы, а также задерживать граждан, если те совершили правонарушение.

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"Если это работа полицейского в патрульной службе вполне открыта, его можно снимать с разных сторон, но без оскорблений в высказываниях", - отметил он. Также Геращенко сказал, что каждый патрульный полицейский будет иметь техническую возможность проводить съемку – у каждого будет видеокамера.

"Они будут снимать полностью свой диалог с людьми. Часто люди оскорбляли сотрудников милиции, потом заявляли, что те оскорбляли их. Теперь так не получится, диалог должен быть двусторонним. Призываю всех граждан помогать патрульным полицейским, уважать их, потому что они пришли защищать ваши права. Помогайте им в этой работе", - призвал нардеп.