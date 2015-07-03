Имплементация Минских соглашений возможна только при условии контроля Украины над границей – Пашинский

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский в эфире 5 канала.

"Гарантом мира на территории Украины есть только ВСУ – вооруженные до зубов, мобилизованные, обучены. Мы подписали Минские соглашения, и мы не выходили из сделок, мы их не денонсировали. Более того – их подписали наши партнеры, и, надеюсь, в будущем – военные союзники. Там все расписано очень подробно. Нужен контроль над границей. Без этого нет смысла", – заявил Пашинский.

Читайте такжеМарчук назвал захват Дебальцево и части Широкиного нарушением Минских соглашенийПо его словам, после установления контроля должна начаться демилитаризация.

"После установления контроля над границей, есть детальный план демилитаризации, а потом уже местные выборы по особому порядку. Но в первую очередь мы должны сделать так, чтобы на линии соприкосновения не гибли наши ребята", – подчеркнул он.