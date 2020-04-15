Рада проведет внеочередное заседание 16 апреля

Заседание Верховной Рады созывается по требованию президента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР на 13:00 16 апреля.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 16 апреля 2020 года", - говорится в информации.

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На заседании предполагается рассмотреть проект закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0034); проект закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043); проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (№2653).

Кроме того, будет рассматриваться проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей) (№2654) и проект закона Украины об оборонных закупках (№2398-д).