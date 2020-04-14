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В "Слуге народа" анонсировали рассмотрение в Раде 16 апреля вопроса о назначении министра энергетики

21:10, 14 апреля 2020
Политика
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Совет 16 апреля соберется на заседание / УНИАН

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что на внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада рассмотрит кадровый вопрос о назначении министра энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос об отсутствии в Украине министра энергетики.

"У нас он будет в четверг", - сказал Арахамия.

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Он уточнил, что речь идет о том, 16 апреля на заседании ВР будет рассмотрен соответствующее кадровый вопрос. "В энергетике безумный кризис, очень не хватает лица, принимающего решения. Поэтому мы обязательно его получим. И уже с программой и расчетами", - отметил депутат.

Также на вопрос, почему ранее не был рассмотрен вопрос о назначении министра, Арахамия пояснил, что это произошло из-за того, что "не успели познакомить кандидата с фракцией".

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