Комунисты собрались лечить 10 язв в театре абсурда

В Коммунистической партии Украины заявляют, что решили не выдвигать свою кандидатуру в мэры столицы, потому что понимают, что “борьба будет идти между финансово-строительными группами в отрасли строительства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в Житомире секретарь КПУ, народный депутат Игорь АЛЕКСЕЕВ.

"Эти финансово-строительные группы будут ставить своего человека для того, чтобы и в дальнейшем превращать прекрасный город Киев в неизвестно что", - сказал депутат.

По его словам, именно поэтому коммунисты решили поддержать на выборах мэра Киева ветерана афганской войны Сергея ЧЕРВОНОПИСКОГО (кандидатуру председателя Украинского союза ветеранов Афганистана С.ЧЕРВОНОПИСЬКОГО выдвинула СДПУ(о)).

При этом И.АЛЕКСЕЕВ сообщил, что еще несколько левых партий в Украине рассматривают вопрос поддержки этой кандидатуры на выборах Киевского городского председателя.

И.АЛЕКСЕЕВ назвал упомянутые выборы "театром абсурда" и отметил, что в последующем депутаты Киевсовета от КПУ будут предлагать пути решения "10 язв города" - наиболее проблемных вопросов Киева.

При этом депутат сказал, что “теневая стоимость” одного заседания "сессии Киевсовета достигает 100 млн. долл.", и отметил, что "цена земельных вопросов является очень высокой".