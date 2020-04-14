Черновол пришла на допрос в ГБР (видео)

По словам Черновол, следователь Госбюро расследований просит суд применить к ней меру пресечения в виде домашнего ареста.

Бывший народный депутат Татьяна Черновол пришла на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сейчас на допросе в ГБР. Воспользовалась своим правом не давать показания, чтобы они не были использованы против активистов и лидеров Майдана в случае отмены закона об амнистии", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Черновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск. Она обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева от 6 апреля, в которой указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

Согласно документу, в ходе досудебного расследования установлено, что Черновол «совместно с неустановленными следствием лицами 18 февраля 2014 года в 12:00, находясь у дома № 10 на улице Липской в ​​Киеве, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидя его общественно опасные последствия, которых хотя не желала, но сознательно допускала их наступление, способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору с группой лиц, причинила смерть Владимиру Захарову".

По данным следствия, Черновол "с целью насильственного проникновения в здание" предложила неустановленным пока лицам, находившимся с ней, поджечь помещение на Липской, 10, в котором находились люди. Она якобы вместе с другими лицами бросила в окна здания бутылки с зажигательной смесью. В результате в помещении возникли многочисленные очаги пожаров.

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Захаров погиб в результате оксидного действия углерода, его тело нашли на первом этаже здания.

Уголовное производство было открыто 25 марта 2020 года.

Позже в ГБР сообщили, что следователи сообщили Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам Черновол, за участие в протестах на Майдане ей инкриминируют 8 статей УК: ст. 115 - за умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно), ст. 170 - за препятствование деятельности Партии регионов - 3 года; ст. 294 - за организацию массовых беспорядков, что привело к гибели людей - 15 лет; ст. 146 - за лишение свободы или похищение человека - 5 лет; ст. 122 - за умышленное телесное повреждение средней тяжести - 5 лет; ст. 121 - за умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет; ст. 125 - за умышленное легкое телесное повреждение; ст. 126 - за побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет.

По словам Черновол, следователь ГБР просит суд применить к ней меру пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание состоится сегодня в 16.00 в Печерском районном суде Киева.