В Раде приняла присягу новый депутат

7 апреля ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом Украины.

Юлия Светличная приняла в Верховной Раде присягу народного депутата Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, присягу она произнесла с трибуны парламента во время внеочередного заседания.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Светличную, избранную на промежуточных выборах 15 марта в округе №179 (Харьковская область). Выборы проводились в связи с тем, что нардепа от этого округа Алексея Кучера назначили председателем Харьковской ОГА.

В 2016-2019 годах Светличная занимала должность председателя Харьковской ОГА,