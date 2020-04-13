В Раде приняла присягу новый депутат
14:35, 13 апреля 2020Политика
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7 апреля ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом Украины.
Юдія Светличная стала нардепом / Фото УНИАН
Юлия Светличная приняла в Верховной Раде присягу народного депутата Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, присягу она произнесла с трибуны парламента во время внеочередного заседания.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Светличную, избранную на промежуточных выборах 15 марта в округе №179 (Харьковская область). Выборы проводились в связи с тем, что нардепа от этого округа Алексея Кучера назначили председателем Харьковской ОГА.
В 2016-2019 годах Светличная занимала должность председателя Харьковской ОГА,
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