Турчинов: Балога превратил Секретариат Ющенко в балаган

Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ раскритиковал работу Секретариата Президента и обвинил его в поддержке действующего городского председателя столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на субботнике в одном из киевских парков.

А.ТУРЧИНОВ сказал, что ему не стыдно за свою деятельность в правительстве и выразил готовность отчитаться за все свои действия.

Он отметил, что очень долго колебался перед тем как согласиться баллотироваться на пост мэра Киева, поскольку должность первого вице-премьера является очень ответственной.

«Что касается господина ПУКШИНА, господина БАЛОГИ, других работников Секретариата Президента, то мне просто грустно. Они превратили Секретариат, простите, в балаган, в юридическую контору в поддержку действующего мэра», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он добавил, что только у одного главы Секретариата Президента на сегодня есть 10 заместителей, и непонятно, зачем ему столько заместителей.

Также, по словам А.ТУРЧИНОВА, непонятно, зачем на содержание Секретариата Президента в госбюджете выделены аж 1,5 млрд. грн.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ заявил, что на протяжении всего периода существования Коалиции демократических сил Секретариат Президента пытается ее разрушить.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заявил, что выдвигая А.ТУРЧИНОВА кандидатом в мэры Киева, БЮТ пытается избежать ответственности за свою деятельность в правительстве.