Мороз открестился от президентских амбиций

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не будет принимать участия в президентских выборах, но СПУ может выдвинуть другого кандидата на пост главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я лично не собираюсь принимать участия в президентской кампании», - сказал А.МОРОЗ, в то же время подчеркнув, что сегодня на XIV внеочередном съезде партии делегаты могут определиться, кому бы хотели «доверить эту ответственную миссию».

Отвечая на вопрос журналистов, кого он видит кандидатом от СПУ на предстоящих президентских выборах, А.МОРОЗ сказал: «У нас есть человек пять, которые могут с этой миссией справиться, – Валентина СЕМЕНЮК, Василий ЦУШКО, Станислав НИКОЛАЕНКО и т.д. по списку».

На уточняющий вопрос журналистов, что, мол, В.ЦУШКО якобы уже ушел из политики, А.МОРОЗ сказал, что В.ЦУШКО не ушел из политики, он проходит курс лечения.

Отвечая на вопрос, не является ли выдвижение кандидатуры СПУ на пост Президента свидетельством возможности проведения внеочередных выборов Президента Украины, А.МОРОЗ выразил сомнение в том, что они могут состояться.

А.МОРОЗ подчеркнул, что выдвижение кандидата на президентские выборы на этом партийном съезде позволит вести агитационную кампанию, разъясняя позицию партии по актуальным для общества вопросам. Он отметил, что главными задачами партии считает возвращение ее во власть, «в высокую политику». По словам А.МОРОЗА, другой важной задачей СПУ является завершение политической реформы, начатой в 2004 году.

«В сравнении с этим президентство не стоит ничего », - отметил он.