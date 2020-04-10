Зеленский рассказал, чего он ждет от внеочередного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что народные депутаты станут на сторону врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех украинцев, которые из-за эпидемии оказались в тяжелой ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Верховная Рада в понедельник, 13 апреля, поддержит предложенные правительством изменения в госбюджет на текущий год, которыми предусмотрены средства на борьбу с эпидемией коронавируса.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«Верю, что это будет поддержано украинским парламентом, который в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет», - заявил он.

Президент выразил уверенность, что все народные депутаты станут на сторону украинских врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех украинцев, которые из-за эпидемии оказались в тяжелой ситуации.

«Уверен, что всем депутатам небезразлично», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, проект изменений в госбюджет-2020 парламент рассмотрит 13 апреля на внеочередном заседании.

Законопроектом предлагается создать фонд борьбы с коронавирусом в размере 66 млрд грн. Средства планируется потратить на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на поддержку граждан, которые из-за карантина потеряли работу.

Также в этом фонде будут предусмотрены средства для предоставления денежной помощи семьям врачей, умерших от инфицирования коронавирусом.

Кроме того, изменениями в госбюджет предусмотрено выделить 30 млрд грн на индексацию пенсий и выплаты пенсионерам помощи в размере 1 тыс. грн.