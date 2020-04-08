Назначение Венедиктовой генпрокурором негативно повлияет на будущее Украины – эксперты

По данным опроса, эксперты в оценке негативного характера этого воздействия даже более единодушны, чем в оценке последствий коронавируса.

Эксперты считают, что назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором негативно повлияет на будущее Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса на онлайн-конференции представил политический аналитик Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Андрей Сухарина.

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"Среди четырех событий, влияние которых на будущее Украины мы предложили определить, к сожалению, все они имеют скорее негативный характер. Точно негативным является назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. В том, что оно будет иметь негативный характер влияния, почти все эксперты согласны. Эксперты в оценке негативного характера этого влияния даже более единодушны, чем в оценке последствий коронавируса", - отметил он.

По данным опроса, менее негативно, но скорее негативно, опрошенные эксперты оценивают формирование правительства Дениса Шмыгаля.

"И, конечно, негативными событиями являются мировая пандемия коронавируса и падение фондовых рынков, а также цен на нефть. Но они, кроме своего негативного характера, имеют еще и очень мощное влияние на будущее Украины", - рассказал о результатах исследования Сухарина.

*** Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля. Всего опрошено 58 экспертов.