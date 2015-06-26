Порошенко: 300 судей уже должны быть лишены своих должностей
С начала работы Высшего совета юстиции и после проведенных ею проверок более 300 судей уже должны быть лишены своих должностей.
Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Интер", которое вышло в эфир в пятницу вечером.
"После того, как заработал Высший совет юстиции, около 300 судей должны быть уже лишены своих должностей", - сказал он.
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По словам президента, во вторник ГПУ планирует попросить Верховную Раду лишить неприкосновенности нескольких судей, а также позволить привлечь их к ответственности и арестовать, пишет Украинская правда.
Кроме того, Порошенко заявил, что ему известна информация о том, что Генпрокуратура "готовит достаточно большое количество представлений" о лишении неприкосновенности некоторых депутатов.
По мнению президента, неприкосновенность должностных лиц - это рудимент, которого надо избавиться.