Порошенко на встрече с главой минобороны Канады рассказал о друзьях, которые познаются в беде (фото)

Как сообщила пресс-служба главы государства, они обсудили вопросы сотрудничества ради укрепления обороноспособности Украины.

Президент поблагодарил Канаду за всестороннюю поддержку Украины, особенно за мероприятия, направленные на усиление ее обороноспособности. С началом российской военной агрессии против Украины Канада одной из первых стран оказала Вооруженным Силам помощь, в том числе поставляя зимнюю униформу, аптечки, защитные шлемы и жилеты, палатки и спальные мешки и тому подобное.

«Настоящие друзья познаются в беде. И Канада это постоянно демонстрирует», – подчеркнул президент.

Стороны обсудили вопросы расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Читайте такжеМинистр обороны Канады заявил о готовности поставлять Украине летальное оружие в случае консенсуса с другими членами НАТООни также обсудили перспективы участия в международных многонациональных военных учениях, запланированных военными ведомствами Украины и Канады в текущем году.

Порошенко высоко оценил возможность привлечения канадских инструкторов для проведения учений украинских военных полигонах, а также обмена опытом относительно современных проявлений «гибридной войны».

Глава государства проинформировал министра о ситуации на Донбассе и отметил неукоснительное соблюдение Украиной Минских договоренностей.

Стороны также обсудили важность упрощения визового режима между Украиной и Канадой, учитывая близость исторических, культурных и национальных связей народов обеих стран.

Кенни, который является также министром по вопросам многокультурности Канады, отметил, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины является не только необходимостью для мировой безопасности, но и потребностью миллионов канадцев, которые испытывают глубокие связи с исторической родиной.