Стали известны подробности об интригах вокруг голосований по земле и банкам

В законе о запуске рынка земли оставили важный пункт, благодаря которому иностранцы в итоге смогут покупать землю украинцев - в счет долга банку.

В принятом Верховной Радой законе о рынке земли остался пункт, в котором указано, что землю возможно будет давать в залог банкам. Благодаря этой норме большая часть распаеванной земли в Украине через 2-3 года может оказаться в руках иностранцев за примерно 10-20% от своей стоимости.

Об этом пишет nk.org.ua.

Как пишет издание, вчерашнюю работу Рады - принятие во втором чтении закона по рынку земли и за основу о банках - необходимо рассматривать в комплексе.

"Второй закон в механизме воровства украинской земли - закон о банках. Кроме того, что он освобождает Гонтареву от ответственности за то, что они ликвидировали 100 украинских банков и продали их активы через "фонд гарантирования" Томашу Фиале за 1% стоимости. Но главное - этот закон на будущее выводит НБУ из-под юрисдикции украинских судов", - говорится в материале.

При этом указано, как механизм продажи земли иностранцам будет работать на практике - при условии наступившего кризиса в стране и прогрессирующего обнищания населения.

"Итак: вам надо оплатить операцию в больнице (Супрун сделала все, чтобы там не было лекарств, оборудования и врачей, и вы пошли в частную), или обучение ребёнку в ВУЗе (МОН снизил количество бюджетных мест и увеличил стоимость обучения) или у вас долги по коммуналке (тут все всё знают). Главное, что эти реформы и другие меры кратно увеличили нагрузку на ваш бюджет. Вы идёте в банк и закладываете там землю, сами, по своей воле. Потому что тяжело, потому что нужны деньги, потому что кризис, потому что жизнь важнее. Банк берет землю в залог по коэффициенту 1/3. Т.е. даёт вам 33% от ее оценочной (уже заниженной) стоимости. Если вы просрочили кредит, банк насчитывает пеню и потом забирает землю", - говорится в материале.

Как предполагает издание, если банк французский (BNP Paribas) или австрийский (Райффайзен) он даёт землю сразу в пользование транснациональной корпорации.

"Если, вдруг, банк принадлежит украинцу и тот не хочет отдавать землю иностранцам, НБУ вводит в банк временную администрацию и ликвидирует его (Гонтарева стайл). А залоги (вашу землю) через фонд покупают другие банки (правильные). Подать в суд собственник банка на НБУ не может, новый закон ему это прямо запрещает. Так ваша земля за примерно 10-20% от своей стоимости переходит иностранцам", - отмечает издание.

Как предполагается в материале, учитывая экономический кризис, большая часть распаеванной украинской земли через 2-3 года окажется в руках иностранцев.