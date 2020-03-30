Экс-глава Минздрава о своем увольнении: "я принимаю этот выбор"

Илья Емец пожелал ответственным должностным лицам "мудрости принимать в эти нелегкие времена правильные и смелые решения", а всем украинцам быть здоровыми.

Илья Емец, которого сегодня освободили от должности министра здравоохранения, заявил, что принимает свое увольнение и в дальнейшем сосредоточит свои усилия на спасении человеческих жизней.

Соответствующее заявление экс-министра здравоохранения опубликовано в Telegram-канале Минздраве.

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"С тех пор как я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что являюсь профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, которая должна была завершиться введением государственного медицинского страхования. Ведь это продолжение существующей реформы, с некоторыми эволюционными изменениями и элементами передового мирового опыта, это система, которая работает по принципу win-win как для пациентов, так и для врачей", - отметил он.

Емец подчеркнул, что в Минздраве только начали работу в этом направлении, но "основные усилия сразу пришлось бросить на борьбу с коронавирусом".

"Я спасаю жизни людей всю свою профессиональную карьеру. Я начинал, когда процент смертности от операций составлял около 24%, когда каждой четвертой семье приходилось сообщать горькую весть. За время работы нам удалось уменьшить этот процент до 1%. Я знаю, о чем говорю. С 2003 года моя клиника является образцом даже по международным стандартам, в ней мы все равно помогаем детям и пожилым людям. Жизнь человека является моим основным приоритетом не только последние 25 дней. Это мое кредо на всю жизнь", - отметил он.

Экс-министр призвал украинцев уважать и беречь врачей, которые находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом, четко выполнять их советы и рекомендации.

"Так сложилось, что с сегодняшнего дня решением парламента мои полномочия как министра здравоохранения прекращены. Я принимаю этот выбор и в дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения. Обращаясь к политикам и народным избранникам, хочу напомнить, что человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью нашего государства. Это и есть настоящий смысл работы государства. Всегда помните, что политические распри пройдут, а утраченные человеческие жизни не вернешь", - отметил Емец.

По его словам, сейчас всем необходимо отложить "споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой" коронавирусу.

Бывший глава Минздрава пожелал ответственным должностным лицам "мудрости принимать в эти нелегкие времена правильные и смелые решения", а всем украинцам быть здоровыми.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла постановление об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения.