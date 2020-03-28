США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь на борьбу с COVID-19

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь на сумму свыше 12 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США 28 марта.

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"Оказание помощи будет направлено на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19", - говорится в сообщении.

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

Как сообщал УНИАН, в США количество зарегистрированных заражений коронавирусом в пятницу, 27 марта, превысило 100 тысяч человек. По состоянию на 23:30 27 марта заражены 100 тысяч 717 человек, умерли 1544 человека, выздоровели 862.