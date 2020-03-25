Нардеп Поляков: ходят слухи, что внеочередное заседание ВР может состояться 27 или 28 марта

Депутат сетует, что все еще нет четкой информации о дате заседания и его повестке.

Внефракционный народный депутат Антон Поляков заявляет, что, по некоторой информации, внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 27 или 28 марта.

Читайте такжеУ еще одного депутата выявлен коронавирус

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Не перестаю удивляться этому беспределу. По Календарному плану Верховной Рады, по сегодняшней информации из Аппарата и сотрудников секретариата, внеочередного заседания не будет. Однако ходят слухи, что оно будет, то ли 27, то ли 28 марта. Вот только никто из народных депутатов об этом толком ничего не знает тоже. Я молчу уже о повестке дня. И о том, что официально никто не сообщает, что больных депутатов или тех, кто находится на карантине в изоляции, очень и очень много, и наличие кворума под вопросом", - подчеркнул Поляков.

Как сообщал УНИАН, 24 марта депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба заявила, что в четверг, 26 марта, запланировано внеочередное заседание Верховной Рады.