"Требуем остановить уничтожение украинской культуры": представители креативных индустрий обратились к Кабмину и Зеленскому

Обращение инициировал нардеп Александр Ткаченко, список подписантов постоянно обновляется.

Народный депутат от «Слуги народа», председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко инициировал публичное обращение представителей креативных индустрий к Правительству и Президенту Украины с призывом не допустить сокращения бюджета на развитие сферы культуры.

«Исключительная ситуация из-за распространения эпидемии коронавируса, к сожалению, не только провоцирует экономическую стагнацию, драматически воздействует на состояние медицинской системы и угрожает жизни и здоровью украинцев. Тема кардинального сокращения расходов на культуру Министерством Финансов составляет угрозу сокрушительных последствий для государства. Как граждане своей страны поддерживаем целесообразность рациональных ограничений, однако сокращение бюджета на развитие креативных индустрий приведет к кризису в сфере культуры. Как следствие, достижения последних лет будут сведены на нет, тысячи украинцев гарантированно останутся без рабочих мест, а проекты, способствующие формированию национальной идентичности, будут остановлены», - говорится в обращении.

«Учитывая всю драматичность прогнозируемого развития событий, мы требуем остановить уничтожение украинской культуры и изменить подходы правительства по финансированию. Без всего, что было создано за последние несколько лет наше государство теряет национальную свободу и историческую независимость. А без этого Украина не будет иметь будущего», - отмечают подписанты обращения.

Инициатор обращения Александр Ткаченко на своей странице в Facebook отметил, что в ситуации, когда такие решения принимаются тайно, без привлечения к обсуждению депутатов и Комитета в целом, «только публичность и поддержка представителей индустрии может уберечь украинскую культуру и всю украинскую нацию от драматических последствий».

«Без всего, что сфера культуры создала за последние годы — Украина не имеет будущего. Полный текст обращения и список подписантов доступен по ссылке и постоянно обновляется. Если вы также хотите поддержать обращение — напишите свои имя, фамилию и сферу деятельности в комментариях, и мы добавим вас в список подписантов», - написал Ткаченко.

Обращение среди других подписали Александр Красовицкий, главный редактор издательства Фолио; Олесь Санин, кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор; Орлова Юлия, директор издательства Виват; Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН; Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института; Иван Козленко, генеральный директор Национального центра Александра Довженко; Юлия Федив, исполнительная директор Украинского культурного фонда; Струтинский Богдан, председатель Национального союза театральных деятелей Украины; Олеся Островская-Люта, генеральный директор комплекса "Мистецький арсенал"; Галина Григоренко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам искусств; Ирина Краснокутская, исполнительная директор издательства «КНИГОЛАВ»; Юлия Синькевич, генеральная продюсер Одесского Международного кинофестиваля; Ольга Сумская, актриса, телеведущая, народная артистка Украины; Марьяна Савка, писательница, главный редактор Издательства Старого Льва; Александр Демьяненко, Kozak System и многие другие - более 60 подписантов.