ЕС убеждает Украину предоставить спецстатус Донбассу, несмотря на нарушение Минских соглашений

При этом в ЕС настаивают, что это нужно сделать, не дожидаясь, пока Россия и подконтрольные ей боевики выполнят свою часть соглашений, передает "Европейская правда".

Такое мнение высказал во время визита в Киев еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоганнес Ган в рамках встречи с депутатами Верховной Рады и президентом Украины Петром Порошенко.

Эту информацию также подтвердила заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Европейцы требуют от нас предложить стратегию специального статуса для Донбасса. И чтобы этот статус не был ограничен тремя годами (как в законе о статусе отдельных территорий), а действовал на постоянной основе", - отметила она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что несмотря на то, что не выполнены первые шаги – не соблюдается перемирие, не отведена техника, нам не вернули заложников, ЕС предлагает Киеву сделать пятый или седьмой шаг.

Вместе с тем, в МИД сообщили, что Киеву сейчас предлагают не предоставлять Донбассу новый статус, а "обсудить" возможность такого предоставления.

"ЕС хочет, чтобы все вопросы Минска могли обсуждаться в подгруппах Временной контактной группы. Чтобы не существовало табу на одну тему, в том числе на эту. Но это неформальное обсуждение, обмен идеями", - утверждает собеседник во внешнеполитическом ведомстве.

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"Официальный диалог начнется только после выборов с легитимно избранными представителями (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей)", - добавил источник в МИД.