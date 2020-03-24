Россия не предоставляет политзаключенным медицинское обеспечение в условиях коронавируса - посольство США
США в очередной раз призвали Российскую Федерацию освободить всех украинских политических заключенных.
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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
"Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом не предоставляя заключенным надлежащего базового медицинского обеспечения в условиях COVID-19. Мы призываем Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - заявили американские дипломаты.
Как сообщал УНИАН, по данным правозащитников, в настоящее время на территории оккупированного Крыма и в России незаконно лишены свободы 88 граждан Украины.
5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более чем 200 фамилий для предстоящего взаимного освобождения удерживаемых лиц.