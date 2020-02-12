Минск-2: в США призвали Россию прекратить агрессию против Украины

Американские дипломаты призвали Кремль полностью выполнять Минские соглашения.

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины в связи с 5-летием согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге Twitter.

«Через 5 лет после согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства», - заявили американские дипломаты.

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Справка УНИАН. 12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден Комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, а также проведение местных выборов на Донбассе.