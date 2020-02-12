В посольстве США прокомментировали отставку Богдана и назначения Ермака

Американские дипломаты поблагодарили Андрея Богдана за его усилия по поддержке исторического прогресса реформ в Украине.

В посольстве Соединенных Штатов Америки заявили об ожиданиях от партнерства с Андреем Ермаком на должности руководителя Офиса президента Украины.

Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге Twitter.

"Мы благодарны Андрею Богдану за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического прогресса реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего прочного партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - заявили американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса главы государства.

Перед этим Зеленский уволил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.