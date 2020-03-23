Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн

По словам президента, сегодня людям нужна вера, но не меньше им нужна безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Об этом глава государства сказал в видеообращении сегодня вечером.

«Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей - УНИАН) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не меньше им нужна элементарная безопасность», - сказал Зеленский.

Читайте такжеПапа римский призвал всех христиан мира одновременно прочитать «Отче наш»: дата и время

Президент в очередной раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

«Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим», - сказал он.

Зеленский отметил, что даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.

«Поэтому задача номер один - минимизировать распространение вируса», - подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом обнаружено в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.

Читайте также: