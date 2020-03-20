Зеленский ввел Резникова в состав СНБО
01:42, 20 марта 2020Политика
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Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.
Алексей Резников / Фото kyivcity.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ввел министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в состав Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом говорится в указе №99/2020, обнародованном на сайте главы государства.
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"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в документе.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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