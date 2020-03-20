Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе №99/2020, обнародованном на сайте главы государства. Читайте такжеВ СНБО предлагают областям селит медиков в гостиницах и возит их на работу "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в документе. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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