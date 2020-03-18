Зеленский заявил о кнопкодавстве: карточка заразившегося коронавирусом Шахова сработала в Раде

У нардепа Шахова после возвращения из-за границы обнаружен коронавирус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о кнопкодавстве в парламенте в связи с тем, что карточка для голосования народного депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова вчера сработала в Верховной Раде.

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Об этом говорится в обнародованном в Телеграмм-канале президента видеообращении о ситуации по противодействию коронавирусу.

Говоря о Шахове, Зеленский отметил: "К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован".

Вместе с тем президент подчеркнул: "Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосования. Его коллеги кнопкодавили. Увы. Но к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины".

Как сообщал УНИАН, у народного депутата Сергея Шахова (группа "Доверие") обнаружен коронавирус.

Сегодня, 18 марта, на наличие коронавируса проверяли народных депутатов, которые совместно с Шаховым входят в состав Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, на заседании которого Шахов присутствовал после возвращения из-за границы.

Во фракции "Голос" сообщили, что депутаты фракции, которые на прошлой неделе контактировали с Шаховым, перейдут на самоизоляцию.