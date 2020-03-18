Президент Международного комитета Красного Креста может в ближайшее время посетить Донбасс

Маурер пообещал взять под личный контроль вопрос доступа сотрудников МККК к удерживаемым лицам на оккупированном Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, что его визит в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Маурер сообщил о планах дальнейшей деятельности МККК в Украине, отметив, что сотрудничество с нашим государством является и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.

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Также президент МККК поблагодарил украинскую сторону за мероприятия по доступу представителей организации к удерживаемым лицам. Он пообещал взять вопрос доступа сотрудников Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, согласованный в рамках «нормандской встречи», под личный контроль.