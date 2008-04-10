Александр Омельченко называет ”главных грабителей Киева” пофамильно

Народный депутат Украины из блока “Наша Украина – Народная самооборона”, бывший Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО заявляет, что будет обжаловать в суде создание «Блока Омельченко» для участия в выборах в Киевсовет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал сегодня журналистам в Киеве . «Кланы ЧЕРНОВЕЦКОГО, СУПРУНЕНКО ХМЕЛЬНИЦКОГО и ОРЛОВА являются наибольшими грабителями Киева – это они создали против меня блок, купили две партии и создали “Блок Омельченко Александра Александровича», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он убежден, что такие грязные технологии используются для того, чтобы обмануть людей.

«Мы это дело будем рассматривать в суде», - заверил он и напомнил, что в блок-двойник входят Партия малого и среднего бизнеса и партия “Народная власть”.

В то же время, по словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, в настоящий блок его имени входят Демократический союз и Партия моряков. В то же время он заметил, что партия «Единство» из-за того, что она сейчас находится морально, структурно и финансово в сложном положении, не способна на протяжении года-двух принимать участие в выборах.

Как сообщал УНИАН, по данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, киевские городские организации Партии малого и среднего бизнеса и партии «Народная власть» планируют создать «Блок Омельченко Александра Александровича» для участия в выборах Киевского городского совета. Их межпартийная конференция состоится 11 апреля.