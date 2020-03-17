Арахамия: это не последнее внеочередное заседание Рады

Он не исключает, что следующее может состояться в начале следующей недели или на текущей.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что сегодняшние внеочередные заседания парламента не были последними.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в парламенте.

«Это не будет последнее внеочередное заседание», - отметил Арахамия и напомнил, что ВР приняла изменения в график работы.

Так, сейчас будет проходить работа в комитетах ВР. В Комитете по вопросам нацбезопасности, отметил Арахамия, будет рассматриваться вопрос о государственном оборонном заказе. Депутаты работают в режиме видеоконференций.

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На вопрос, когда состоится ближайшее внеочередное заседание, председатель фракции ответил, что депутаты пока в «дежурном режиме», чтобы при необходимости была возможность собраться и провести внеочередное заседание.

«Следующее, я думаю, что может быть в начале следующей недели», - сказал он и добавил, что, в случае форс-мажора, заседание может состояться еще на этой неделе.