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Арахамия: это не последнее внеочередное заседание Рады

13:24, 17 марта 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в парламенте.

«Это не будет последнее внеочередное заседание», - отметил Арахамия и напомнил, что ВР приняла изменения в график работы.

Так, сейчас будет проходить работа в комитетах ВР. В Комитете по вопросам нацбезопасности, отметил Арахамия, будет рассматриваться вопрос о государственном оборонном заказе. Депутаты работают в режиме видеоконференций.

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На вопрос, когда состоится ближайшее внеочередное заседание, председатель фракции ответил, что депутаты пока в «дежурном режиме», чтобы при необходимости была возможность собраться и провести внеочередное заседание.

«Следующее, я думаю, что может быть в начале следующей недели», - сказал он и добавил, что, в случае форс-мажора, заседание может состояться еще на этой неделе.

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