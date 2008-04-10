Парламент утвердил перечень памятных дат и юбилеев (список)

Верховная Рада Украины приняла постановление «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2008 году».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 228 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Во время голосования в полном составе в сессионном зале отсутствовала фракция Партии регионов.

В данном постановлении предусмотрен перечень важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в этом году должны отмечаться на общегосударственном уровне, создание надлежащих условий для организационной подготовки к их празднованию.

После принятия постановления сегодняшнее вечернее заседание ВР было закрыто.

Согласно постановлению, в этом году на государственном уровне будут отмечаться, в частности, такие юбилеи и памятные даты, как 725 лет с момента основания г. Ривне (1283); 600 лет с момента основания г. Черновцы (1408); 360-летие битвы (23.09.1648) вблизи Пилявцев, в которой войско под руководством Б.Хмельницкого разгромило польских шляхтичей; 350 лет с момента подписания Гадячского договора (16.09.1658); 300 лет с момента провозглашения столицей Гетманской и Левобережной Украины г. Глухова (06.11.1708); 240 лет с момента начала на Правобережной Украине в мае 1768 г. народно-освободительного и антифеодального восстания, известного под названием Колиивщина; 225 лет с момента основания г. Севастополя (14.06.1783).

В этом году также состоятся мероприятия, посвященные 70-й годовщине Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 гг.

Кроме того, на государственном уровня будут праздновать 75 лет с момента основания Национального союза архитекторов Украины (1933); 70 лет с момента основания Национального союза художников Украины (1938); 50 лет с момента основания Национального союза журналистов Украины (1958); 50 лет с момента основания Национального союза кинематографистов Украины (1958); 80 лет с момента основания Национальной киностудии художественных фильмов им. Александра Довженко (1928).