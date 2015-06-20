Страны "Вышеградской четверки" хотят углублять военное сотрудничество с Украиной

Как сообщает пресс-служба, в Словацкой Республике 18-19 июня проходило заседание начальников генеральных штабов стран «Вышеградской Четверки» в формате «В4 + Украина», в котором приняли участие делегации от вооруженных сил Польши, Чехии, Венгрии и Словакии во главе с начальниками генеральных штабов этих государств.

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Кроме того, на заседании присутствовал начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Виктор Муженко.

«Главы всех делегаций стран-участниц выразили полную поддержку нашей стране и подтвердили намерения относительно углубления военного сотрудничества с Украиной», - отмечается в сообщении.

В ходе заседания участники подвели итоги военного сотрудничества стран «Вышеградской группы» и Украины за прошлый год и определили приоритетные направления сотрудничества на текущий год.

Также сообщается, что во время заседания состоялась передача полномочий в председательстве от Словакии к Чехии.