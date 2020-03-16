Обсудят чрезвычайное положение: СНБО завтра соберется на экстренное заседание – СМИ

По данным источника, сегодня в Офисе президента прошло расширенное совещание по распространению коронавируса и карантинным мероприятиям.

СНБО во вторник, 17 марта, соберется на экстренное заседание для обсуждения возможности введения чрезвычайного положения по всей Украине.

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Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на высокопоставленного источника в Кабмине.

По его данным, сегодня в Офисе президента прошло расширенное совещание по распространению коронавируса и карантинным мероприятиям.

Совещание проходило под руководством президента Владимира Зеленского.

Основными докладчиками были премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие главы ОГА со всей страны.

По данным источников, основным вопросом рассмотрения завтрашнего СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, что требует дальнейшего утверждения Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, ограничительные меры в Киеве, в том числе приостановление работы торговых центров и заведений общественного питания, вводятся предварительно до конца марта.