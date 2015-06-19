ЕС дополнительно выделит 18 миллионов евро для миссии ОБСЕ в Украине
Европейский союз выделяет дополнительно 18 млн евро для Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, что предусмотрено Минскими соглашениями.
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на сайт Евросоюза.
"В рамках своей поддержки для реализации минских соглашений Европейский союз выделяет дополнительно 18 млн евро для Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. Это увеличит общую сумму поддержки СММ со стороны Европейской комиссии до 25 млн евро. Финансирование должно усилить возможности СММ по мониторингу и проверке прекращения огня и вывода тяжелых вооружений в восточной Украине, как это предусмотрено в минских соглашениях", - говорится в заявлении.
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Предполагается, что из этой суммы 6 млн евро будут использованы на финансирование работы наблюдателей, а также предоставление спутниковых наблюдений и анализа, которые будут осуществляться Европейским спутниковым центром. Оставшиеся 12 млн. евро будут использованы для других средств мониторинга.
"ЕС готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки полной имплементации минских соглашений, которые предлагают лучший шанс для мирного и устойчивого решения конфликта в Украине, основанного на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности этой страны", - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Как сообщал УНИАН ранее, Евросоюз примет решение продлить экономические санкции против России без внесения в них изменений. Скорее всего, министры иностранных дел согласятся рассмотреть этот вопрос в формате "пункта А", то есть без обсуждения, отметил европейский дипломат.