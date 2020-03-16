Раде предлагают собраться завтра на внеочередное заседание

За это предложение еще должны проголосовать участники Согласительного совета.

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины предлагается провести завтра, 17 марта, с 8 до 10 утра.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением во время Согласительного совета выступила заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

Читайте такжеВ Раде обвинили Россию в попытке срыва минского процесса

"Я инициирую и выступаю с инициативой провести внеочередное заседание завтра, с 8 до 10 утра", - сказала она.

На этом заседании, отметила депутат, нужно принять все необходимые решения: от изменений в бюджет, государственных закупок, экономических изменений в работе предприятий и к вопросам борьбы с распространением коронавируса.

Кондратюк также отметила, что необходимо объявить об изменении в графике работы Верховной Рады.

В свою очередь, председатель парламента Дмитрий Разумков отметил, что во время предварительного совещания с руководителями фракций и групп было предложено провести внеочередное заседание завтра с 8 до 10 утра.

На этом заседании должны быть рассмотрены два законопроекта, один из которых связан с изменением календарного плана работы парламента.

Также первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что на внеочередном заседании необходимо рассмотреть, в частности вопрос с налогообложением на период карантина, вопросы трудового законодательства и законодательство об отпусках.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 16 марта, Разумков объявил, что Верховная Рада до 3 апреля не будет работать в пленарном режиме. Зато народные депутаты будут работать в комитетах.