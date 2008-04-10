Тимошенко ответила на обвинения Балоги

Лидер БЮТ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отвергает обвинение руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ в сознательном развале коалиции и провокации открытого конфликта с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после завершения городской межпартийной конференции БЮТ.

“Демократическая коалиция в Верховной Раде - это всей нашей командой выстраданный результат. Это та команда, которая способна изменить страну к лучшему. Я очень ценю единство демократической коалиции, я не допущу, чтобы отдельные функционеры и случайные люди разрушали это единство. И я лично, и наша команда, являемся безусловно преданными демократическому единству”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также исключила возможность переформирования парламентской коалиции при участии БЮТ и Партии регионов. “Никакого другого формата коалиции, нежели есть в парламенте, для нашей политической силы я не допускаю”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявил, что земельные решения Кабинета министров и “все более очевидное сотрудничество” Блока Юлии Тимошенко с оппозиционной Партией регионов, недвусмысленно свидетельствуют о взятом лидером БЮТ курсе на разрушение парламентского большинства и открытый конфликт с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

По убеждению В.БАЛОГИ, общество должно знать настоящие мотивы последних шагов, осуществленных правительством и фракцией БЮТ в Верховной Раде.

«Откровенно корыстные, грубо прагматичные действия команды Ю.ТИМОШЕНКО маскируются красивыми и пафосными фразами о единстве, демократии и борьбе с коррупцией”, - заявляет В.БАЛОГА.

Однако, по его словам, “в действительности создаются политические и бизнесовые схемы, которые должны обеспечить монопольное положение БЮТ и ее верхушки на политической арене, во власти, в экономике. Проводятся теневые сделки и заключаются тайные договоренности, которые должны обеспечить властную и финансовую мощь этой политической силы. В ход пущен весь арсенал средств, очень часто сомнительных с точки зрения закона и морали».