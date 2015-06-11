Климкин отбыл с рабочим визитом в Польшу

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, в ходе визита глава внешнеполитического ведомства примет участие в работе VII заседания Совета МИД Украины и МИД Республики Польша, а также встретится с руководством Польского государства.

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Во время VII заседания Совета МИД Украины и МИД Польши запланировано подписание Плана сотрудничества между министерствами на 2016-2017 гг.

Кроме того, польской стороне будет передано ноту-ответ украинской стороны относительно заключения Соглашения об открытии МАПП "Угринов-Долгобичув".