Климкин отбыл с рабочим визитом в Польшу
10:24, 11 июня 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, в ходе визита глава внешнеполитического ведомства примет участие в работе VII заседания Совета МИД Украины и МИД Республики Польша, а также встретится с руководством Польского государства.
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Во время VII заседания Совета МИД Украины и МИД Польши запланировано подписание Плана сотрудничества между министерствами на 2016-2017 гг.
Кроме того, польской стороне будет передано ноту-ответ украинской стороны относительно заключения Соглашения об открытии МАПП "Угринов-Долгобичув".
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