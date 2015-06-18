Порошенко уволил послов Украины в Грузии и Литве

Об этом говорится в указах главы государства №342 и №343, размещенных на сайте главы государства.

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Стоит отметить, что причины увольнения не указаны.

Ранее Порошенко подписал указ, которым уволил Игоря Долгова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург и главы миссии Украины при НАТО.