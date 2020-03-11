Шмыгаль пообещал снова открыть заседания правительства для журналистов
14:26, 11 марта 2020Политика
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Во времена премьерства Алексея Гончарука была введена практика закрытых заседаний, для журналистов проводили брифинги по результатам заседаний.
Денис Шмигаль / REUTERS
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал снова открыть заседания Кабинета министров для журналистов.
Об этом в Facebook сообщила член фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
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«В ответ на обращение депутатов от ЕС о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях, премьер Денис Шмыгаль пообещал открыть заседания КМУ для журналистов», - отметила она.
Как сообщал УНИАН, ранее заседания правительства были открытыми для журналистов. Во времена премьерства Алексея Гончарука была введена практика закрытых заседаний, для журналистов проводили брифинги по результатам заседаний.
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