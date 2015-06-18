Наливайченко призвал не вносить интриги в коалицию (видео)
Наливайченко заявляет, что для него принципиальным остается вопрос национальной безопасности.
Освобожденный парламентом от должности главы СБУ Валентин Наливайченко заявляет, что для него принципиальным остается вопрос национальной безопасности, все обвинения о причастности к “РосУкрЭнерго” и бизнесмену Дмитрию Фирташу документально опровергнуты им самим, и считает, что ложь и интриги только раскалывают коалицию и работают на врага.
Об этом он сказал в переданном агентаству УНИАН заявлении для СМИ перед голосованием в Верховной Раде за его увольнение.
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“Для меня является принципиальной позиция, я хотел бы обратиться и подтвердить лично... что все обвинения, прозвучавшие о причастности к каким-то схемам “РосУкрЭнерго”, Фирташу, давно документально опровергнуты мной, в том числе с трибуны парламента 17 марта 2009 года. И это все в стенограммах Верховной Рады есть, поднимите, пожалуйста. И 11 млрд кубометров газа. И не вносите интригу и ложь, я очень прошу, ни в парламентскую коалицию, это неправильно, и это работает на врага, который тогда газ воровал из Украины... И не вносите других лишних вещей, которые раскалывают команду. Для меня принципиальным есть и остается вопрос национальной безопасности, для меня принципиально, и это за мной остается, что есть представление президента - должен сцепить зубы и уходить с должности”, - сказал Наливайченко.
Как сообщал УНИАН, 12 июня Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел масштабный пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора, но не назвал его имя. 15 июня Наливайченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру.
Перед допросом он заявил, что деятельность нефтебазы на Киевщине, где произошел пожар, «крышевал» экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко.
Сегодня, 18 июня, Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко 248-ю голосами освободила Валентина Наливайченко от должности председателя СБУ.