Наливайченко призвал не вносить интриги в коалицию (видео)

Освобожденный парламентом от должности главы СБУ Валентин Наливайченко заявляет, что для него принципиальным остается вопрос национальной безопасности, все обвинения о причастности к “РосУкрЭнерго” и бизнесмену Дмитрию Фирташу документально опровергнуты им самим, и считает, что ложь и интриги только раскалывают коалицию и работают на врага.

Об этом он сказал в переданном агентаству УНИАН заявлении для СМИ перед голосованием в Верховной Раде за его увольнение.

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“Для меня является принципиальной позиция, я хотел бы обратиться и подтвердить лично... что все обвинения, прозвучавшие о причастности к каким-то схемам “РосУкрЭнерго”, Фирташу, давно документально опровергнуты мной, в том числе с трибуны парламента 17 марта 2009 года. И это все в стенограммах Верховной Рады есть, поднимите, пожалуйста. И 11 млрд кубометров газа. И не вносите интригу и ложь, я очень прошу, ни в парламентскую коалицию, это неправильно, и это работает на врага, который тогда газ воровал из Украины... И не вносите других лишних вещей, которые раскалывают команду. Для меня принципиальным есть и остается вопрос национальной безопасности, для меня принципиально, и это за мной остается, что есть представление президента - должен сцепить зубы и уходить с должности”, - сказал Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел масштабный пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора, но не назвал его имя. 15 июня Наливайченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Перед допросом он заявил, что деятельность нефтебазы на Киевщине, где произошел пожар, «крышевал» экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко.

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко 248-ю голосами освободила Валентина Наливайченко от должности председателя СБУ.

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