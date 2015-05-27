Президент утвердил Стратегию национальной безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документе отмечается, что российская угроза и другие изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины обусловливают необходимость создания новой системы обеспечения национальной безопасности страны.

Согласно Стратегии, основными направлениями государственной политики в указанной сфере является восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанной государственной границы Украины, создание эффективного сектора безопасности и обороны и повышение обороноспособности страны, в том числе благодаря углублению оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества с государствами - НАТО и ЕС и достижения полной независимости от России в вопросах производства вооружений и военной техники. Также документ предусматривает реформирование и развитие разведывательных, контрразведывательных и правоохранительных органов, реформирования системы государственного управления и новое качество антикоррупционной политики.

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Одними из основных задач Стратегии является обеспечение интеграции Украины в Европейский Союз и формирования условий для вступления в НАТО. В документе отмечается, что Соглашение об ассоциации с ЕС определяет стратегические ориентиры для проведения системных политических и социально-экономических реформ в Украине, а сотрудничество с Альянсом способствует утверждению в Украине демократических ценностей, формированию стабильной среды безопасности, является важным инструментом поддержки реформ, в частности в секторе безопасности и обороны, а также обеспечивает совместное противодействие современным вызовам и угрозам.

Также документ предусматривает обеспечение национальной безопасности во внешнеполитической сфере, экономической и энергетической безопасности, кибербезопасности, безопасности информационных ресурсов и критической инфраструктуры.

Кроме того, решением СНБО от 6 мая работа Министерства обороны по организации проведения комплексного обзора сектора безопасности и обороны Украины признается недостаточно эффективной.

Совбез поручил Кабинету Министров завершить до 30 мая выполнение мероприятий комплексного обзора сектора безопасности и обороны Украины; разработать и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО комплексные предложения по реформированию органов сектора безопасности и обороны Украины.

Правительству также поручено обеспечивать привлечение общественности к подготовке проектов стратегических документов по вопросам реформирования Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов государства.

Кроме того, Кабинет Министров до 25 июня должен обеспечить подготовку проекта концепции Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период 2016-2020 годов. В трехмесячный срок необходимо утвердить новую редакцию Морской доктрины Украины.