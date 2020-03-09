У Зеленского отметили, что делают все возможное, чтобы епархия ПЦУ в оккупированном Крыму продолжала существовать

Постпред президента в АРК добавил, что постоянно находится на связи с архиепископом Климентом и следит за ситуацией.

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым отметили, что делают все возможное, чтобы Крымская епархия Православной церкви Украины продолжала существовать на оккупированном Россией полуострове.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич после акции солидарности с украинским Крымом, которая состоялась в Киеве.

Рассказывая о проблемах в оккупированном Крыму, Кориневич напомнил, что Крымская епархия ПЦУ, действующая на полуострове под руководством архиепископа Климента, постоянно сталкивается с давлением со стороны оккупационных властей. «Крымская епархия ПЦУ - это основной украинский остров в Крыму, а государство-оккупант грубо нарушает его права... Мы со своей стороны, как и все органы, которые работают в Украине по Крыму, делаем все возможное для того, чтобы Крымская епархия ПЦУ продолжала существовать и работать в Крыму», - подчеркнул он.

Постпред президента в АРК добавил, что постоянно находится на связи с архиепископом Климентом и следит за ситуацией.

Также Кориневич напомнил о ряде решений правительства относительно ситуации с храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе.

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В частности, о решении Кабмина временно, на период оккупации Крыма Российской Федерацией, передать из коммунальной собственности АРК в государственную Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, что может стать инструментом защиты прав верующих и священнослужителей ПЦУ в Крыму.

Он также подчеркнул, что Украина и украинцы в Крыму продолжают бороться и выступать против оккупации полуострова.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2019 года архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявил, что из собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ.

По словам архиепископа, пока он находился на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне, «министр имущественных и земельных отношений» оккупированного Россией Крыма Анна Анюхина организовала под видом «внутреннего ремонта» разгром церкви.

29 августа более 50 крымских прихожан ПЦУ обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

9 сентября Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, 20 сентября комитет обнародовал заявление с соответствующим запретом.

24 сентября в управлении российского «министерства юстиции Крыма» в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

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Арбитражный суд Центрального округа Калуги (РФ) 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ. Представители церкви пытались оспорить решение «министерства имущественных и земельных отношений Крыма» о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.

10 декабря архиепископ Климент объявил бессрочную голодовку, требуя от Кабмина и Верховной Рады решить вопросы защиты религиозных свобод на территории Крыма и обеспечения безопасности духовенства епархии.

17 декабря Климент прекратил голодовку.