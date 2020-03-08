"Тесты совершенны, как и стенограмма": Трамп сравнил борьбу против коронавируса с разговором с Зеленским

Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими же совершенными, как и разговор с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США.

Об этом пишет "Голос Америки".

Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте Трамп заявил журналистам: "Все, кто нуждается в проверке, получают тест".

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"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма (разговоры с Зеленским - ред.), верно?" - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов и стенограмму своего разговора с президентом Украины, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США.

Детали: Ранее Трамп неоднократно заявлял, что во время разговора с Зеленским не было никаких нарушений.