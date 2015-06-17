Порошенко констатировал усиление конфликта на Донбассе

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе разговора собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко констатировал эскалацию конфликта и отсутствие ощутимого прогресса в выполнении Минских договоренностей, в частности отсутствие прогресса в освобождении заложников.

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Кроме этого собеседники также отметили важность рассмотрения вопроса продления санкций Евросоюзом.

Также Порошенко подчеркнул необходимость соблюдения основополагающих принципов, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте, особенно накануне празднования его 40-летия и проведения юбилейной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Финляндии. «Незаконная аннексия Крыма и агрессия России на Донбассе стали грубым нарушением этих основополагающих принципов, в частности территориальной целостности и суверенитета независимого государства», - заявил Порошенко.

Собеседники договорились оставаться в тесной координации.