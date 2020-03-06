Кулеба не видит оснований комментировать сообщения о возобновлении сотрудничества с Россией

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечает, что конечная цель власти - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории, все остальное - предмет переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит оснований комментировать сообщения Telegram-каналов о подготовке возобновления сотрудничества с Россией, в том числе в контексте авиасообщения и прямых торговых сделок.

Об этом Кулеба сказал в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

В частности, его спросили, соответствует ли действительности информация из разных Telegram-каналов, что руководитель Офиса президента готовит пять проектов о возобновлении сотрудничества с Россией (речь идет о возобновлении авиасообщения, о назначении послов, прямых торговых соглашениях, и о прямых поставках газа из России).

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"У меня нет Телеграмма, я не пользуюсь Telegram-каналами, и не вижу там оснований для комментирования", - заявил Кулеба.

При этом, по его убеждению, стране нужны две стратегии: стратегия деоккупации Донбасса и стратегия деоккупации Крыма.

"Есть еще одна стратегия, которая является на самом деле фундаментально важной для успешности первых двух - это стратегия привлечения инвестиций и возрождения украинской промышленности, потому что бедная экономика, которая не насыщена деньгами, не создает сильное государство, а слабому государству очень трудно быть сильным на внешней арене", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что "сценарии могут рассматриваться разные, это собственно пространство дипломатии - находить компромисс, но конечная цель всегда одна и та же - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории". "Все остальное - это предмет переговоров", - добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подача воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации.