Россия всерьез заговорила о принадлежности Крыма

«В случае форсированного вступления Украины в НАТО Россия может поднять вопрос о принадлежности Крыма», - заявил председатель комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский в интервью Русской службе новостей. По его словам, Россия «имеет правовые основания вернуться к пересмотру тех соглашений, которые были достигнуты при Хрущеве».

При этом Островский считает, что в ближайшее время Украина в НАТО не вступит. «Украину и Грузию никто в НАТО не ждет, - заявил Островский. - Вопрос о вступлении Грузии и Украины в альянс будет напрямую зависеть от позиции России, от той работы, которую мы будем проводить на постсоветском пространстве, в этих государствах, с нашими партнерами в Западной Европе и в США».

Росбалт