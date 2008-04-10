Россия всерьез заговорила о принадлежности Крыма
11:56, 10 апреля 2008Политика
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В Госдуме РФ могут поднять вопрос
|Алексей Островский
При этом Островский считает, что в ближайшее время Украина в НАТО не вступит. «Украину и Грузию никто в НАТО не ждет, - заявил Островский. - Вопрос о вступлении Грузии и Украины в альянс будет напрямую зависеть от позиции России, от той работы, которую мы будем проводить на постсоветском пространстве, в этих государствах, с нашими партнерами в Западной Европе и в США».
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